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Deputada federal é alvo de nova fase da operação da PF contra desvios no INSS

Gorete Pereira (MDB-CE) será monitorada por tornozeleira eletrônica. São cumpridos dois mandados de prisão e 19 de busca e apreensão

Zero Hora

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