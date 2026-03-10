"Deixo o governo semana que vem e não há decisão sobre ao que concorrer nas eleições", diz Haddad

Haddad já havia anunciado sua saída da pasta em dezembro de 2025. Diogo Zacarias / Ministério da Fazenda / Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (10) que deixará a pasta na próxima semana, mas não confirmou se irá se candidatar ao governo de São Paulo. Segundo ele, ainda há conversas a serem feitas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e a ministra Simone Tebet.

— Devo deixar o governo na semana que vem. Nós estamos conversando (sobre candidatura). Não está batido o martelo ainda — afirmou.

— Eu tenho conversado com o presidente, a gente tá alinhando também a questão de (...) não é só a candidatura. Tem que ver o bloco de pessoas, o grupo de pessoas que vão compor a chapa. Então eu estou vendo tudo isso com os cuidados devidos — completou.

Ele confirmou, entretanto, que o atual secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, deve assumir o comando do ministério, mesmo citando que a indicação final é decisão do presidente da República.

— Eu acredito que sim. O Dario, eu acho que tem uma relação muito boa com o presidente, muita confiança. E tem o domínio aqui do ministério há muitos anos. Um grande gestor público — disse.

Mesmo sem garantir que será candidato, Haddad declarou que as eleições em São Paulo são sempre difíceis para candidatos progressistas, mas que quando houver o nome, este deve ir bem contra Tarcísio de Freitas.

— É sempre desafiador para o campo progressista. Mas o importante é você qualificar o debate. É você, por meio do contraditório, elevar o nível de debate, o nível das propostas e não deixar ninguém na zona de conforto. Nem situação, nem oposição. O bonito da democracia é isso. Assim que a gente tiver um candidato a governador, eu acho que vai ter grande chance — afirmou.