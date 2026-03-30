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Defesa envia manifestação ao STF e diz que Bolsonaro não tinha conhecimento sobre vídeo de Eduardo

O pedido de explicações ocorreu após o filho do ex-presidente afirmar, em publicação nas redes socais, que enviaria ao pai a gravação da participação dele em um evento de políticos nos EUA

Agência Brasil

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