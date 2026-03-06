Defesa de Vorcaro pede investigação do STF sobre vazamento de mensagens íntimas do banqueiro

Daniel Vorcaro foi preso no dia 4 de março. Banco Master / Divulgação

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) abra uma investigação para apurar o vazamento de informações extraídas do celular dele.

O pedido destaca principalmente conversas íntimas e "supostos diálogos com autoridades e até o ministro do STF, Alexandre de Moraes". Nesta sexta-feira (6), supostas mensagens trocadas entre o banqueiro e o magistrados foram divulgadas.

Em nota, a defesa afirma que as conversas estão sendo divulgadas para os mais diversos meios de comunicação, "talvez editadas e tiradas de contexto". Os advogados afirmam que nem mesmo eles tiveram acesso ao material que tem sido publicado pela imprensa.

"(Requeremos) que seja instaurado inquérito para identificar a origem dos vazamentos e que a autoridade policial apresente a relação de todas as pessoas que tiveram acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos”, disse a defesa do banqueiro.

Segundo eles, o objetivo não é investigar os jornalistas que receberam as informações, mas apurar a responsabilidade de quem tinha o dever legal de custodiar o material, que ainda se encontra sob sigilo judicial.

Autoridades

Entre as conversas divulgadas pela imprensa estão trocas de mensagens entre o banqueiro e Alexandre de Moraes. Prints da troca de mensagens atribuída aos dois foram publicados pelo jornal O Globo nesta sexta-feira.

Ao jornal, Moraes negou ter recebido as mensagens. "O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal", diz o comunicado.

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Em conversas que teria mantido com sua ex-namorada, Martha Graeff, Vorcaro relata ainda um aparente contato próximo com parlamentares, políticos e autoridades do Judiciário, com quem diz ter discutido questões relativas ao Master, incluindo a tentativa de vender o banco para o Banco Regional de Brasília (BRB).

De acordo com a defesa de Vorcaro, o espelhamento dos dados dos aparelhos do banqueiro foi entregue à defesa em 3 de março.

"O HD foi imediatamente lacrado na presença da autoridade policial, dos advogados e de tabelião, para preservar o sigilo das informações."

"Espera-se que as autoridades que violaram seu dever funcional de resguardar o sigilo sejam identificadas e responsabilizadas por atos que expõem pessoas sem relação com a investigação, bem como atrapalham os trabalhos de esclarecimento dos fatos", completa a defesa.

Histórico

Daniel Vorcaro foi preso novamente na quarta-feira (4) de manhã pela Polícia Federal, na terceira fase da Operação Compliance Zero.

No ano passado, o empresário também foi alvo de um mandado de prisão da operação, mas ganhou direito à liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira eletrônica.

A nova prisão foi fundamentada em mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido na primeira fase da operação. Nas mensagens, Vorcaro ameaça jornalistas e pessoas que teriam contrariado seus interesses.