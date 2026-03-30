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Decisão de Moraes
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Defesa de Bolsonaro tem 24 horas para explicar fala de Eduardo sobre gravação de vídeo para o pai

Declaração do ex-deputado ocorreu durante uma conferência nos Estados Unidos e pode significar descumprimento de regras da prisão domiciliar

Zero Hora

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