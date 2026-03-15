Defesa aguarda novo laudo para pedir prisão domiciliar de Bolsonaro, diz Flávio

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai no sábado (14), no hospital em que o ex-presidente está internado, em Brasília, e disse que a defesa de Jair Bolsonaro deve fazer um novo pedido à Justiça para concessão de prisão domiciliar. De acordo com o senador, os advogados aguardam a elaboração de um novo laudo médico para fazer a solicitação. As informações são do jornal Estadão.
Flávio explicou que o agravamento do quadro de saúde do pai e a necessidade de acompanhamento contínuo devem fundamentar o pedido, embora, segundo ele, Bolsonaro seja "muito bem tratado" onde está custodiado desde sexta-feira (13). Mas ressaltou preocupação com eventuais emergências médicas:
— Ele passa muito tempo do dia sozinho, essa que é a nossa preocupação. Ele desequilibrar pelo efeito colateral do remédio que ele toma para tentar conter o soluço, sofrer um acidente, e aí alguém demorar até encontrá-lo.
Ainda conforme Flávio, Bolsonaro permanece debilitado, com aparência abatida, voz enfraquecida e persistência de soluços, sintomas que já haviam sido registrados anteriormente.
O Hospital DF Star informou, em boletim divulgado no sábado, que o paciente apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. De acordo com a nota, Bolsonaro está clinicamente estável, mas não há previsão de alta da UTI. O ex-presidente foi levado para o hospital na manhã de sexta-feira (13).
Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em setembro de 2025 e cumpre pena de 27 anos e três meses em regime fechado na Penitenciária da Papuda, em Brasília.