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Defesa aguarda novo laudo para pedir prisão domiciliar de Bolsonaro, diz Flávio

Agravamento do quadro de saúde do pai e a necessidade de acompanhamento contínuo devem fundamentar o pedido, segundo o senador

Zero Hora

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