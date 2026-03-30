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"Decisão do partido tende a manter ambiente de polarização", diz Leite após escolha de Caiado como candidato do PSD à Presidência 

Gilberto Kassab vai anunciar oficialmente na tarde desta segunda-feira que o governador de Goiás representará a sigla no pleito

Zero Hora

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