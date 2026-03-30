"Decisão do partido tende a manter ambiente de polarização", diz Leite após escolha de Caiado como candidato do PSD à Presidência 

Eduardo Leite se manifestou nas redes sociais. Youtube / Reprodução

O governador Eduardo Leite se manifestou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (30), após o PSD escolher Ronaldo Caiado para concorrer à Presidência.

"Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão", começou Leite.

O governador gaúcho não citou o nome de Caiado em nenhum momento da manifestação. Ele disse que tem recebido apoio "de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns".

"Existe sim no Brasil um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito", afirmou Leite.

Leite manteve o discurso de aversão à polarização entre esquerda e direita, e criticou a decisão do PSD que, segundo ele, "tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país".

"Acredito num centro liberal, democrático de verdade. Não como uma posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. Mesmo que a gente não tenha uma candidatura formalizada, nós ajudamos a mostrar que existe espaço", disse Leite.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, vai anunciar oficialmente, na tarde desta segunda, que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato da sigla nas eleições de outubro. Uma entrevista coletiva de Caiado e Kassab está prevista para as 16h, na sede do PSD em São Paulo.

Disputa no PSD

Leite disputava a indicação com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o do Paraná, Ratinho Júnior.

Nos últimos meses, Ratinho Júnior era apontado como favorito para representar a sigla na corrida presidencial. No último dia 23, ele anunciou que permanecerá no atual cargo até o final do mandato.

No começo de março, por meio de um manifesto publicado nas redes sociais, Leite havia oficializado a pré-candidatura à Presidência. No documento, ele criticou a polarização e a ausência de uma "agenda clara" para o futuro do país, e apresentava sete temas principais que promete enfrentar.