Política

Tecnicamente empatados

Datafolha: Lula marca 46% das intenções de voto no segundo turno; Flávio tem 43%

A pesquisa foi feita entre terça-feira (3) e quinta-feira (5), e ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios

Estadão Conteúdo

Adriana Victorino

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS