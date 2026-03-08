Política

Pesquisa
Notícia

Datafolha: 40% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo, e 32% como ótimo ou bom

Levantamento ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 3 e 5 de março

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS