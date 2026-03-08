Datafolha: 40% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo, e 32% como ótimo ou bom

Pesquisa indica que 49% desaprovam o trabalho de Lula como presidente, ao passo que 47% pensam o contrário. Valter Campanato / Agência Brasil / Divulgação

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como "ruim ou péssimo" por 40% dos brasileiros, enquanto 32% o classificam como "ótimo ou bom". Outros 26% consideram a gestão "regular".

Os dados são da mais recente pesquisa nacional do Datafolha, divulgada na noite de sábado (7).

O levantamento ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 3 e 5 de março, em 137 municípios. De acordo com o instituto, a margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Avaliação do governo Lula em março de 2026:

Ruim ou péssimo - 40% (eram 37% em dezembro)

Ótimo ou bom - 32% (eram 32%)

Regular - 26% (eram 30%)

Não sabem - 1% (era 1%)

Em relação à avaliação do trabalho de Lula como presidente, 49% dos entrevistados desaprovam (eram 48% em dezembro), 47% aprovam (eram 49%) e 4% não souberam responder (eram 3%).