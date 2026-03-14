Daniel Vorcaro muda equipe de defesa e sinaliza caminho de delação premiada

Vorcaro segue preso e expressou possibilidade de delatar para reduzir o tempo encarcerado. Banco Master / Divulgação

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, decidiu nesta sexta-feira (13), mudar sua equipe de defesa após a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ter mantido sua prisão preventiva. Ele afirmou aos seus advogados que decidiu negociar um acordo de delação premiada.

O criminalista Pierpaolo Bottini, que era contra uma delação, deixou o caso e repassou para José Luís de Oliveira Lima, que é mais favorável a essa estratégia.

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Na semana passada, Vorcaro já tinha feito uma sondagem a investigadores da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal sobre a possibilidade de uma delação premiada, mas aguardava o resultado do julgamento de sua liberdade para tomar uma decisão.

Essa conversa foi ainda em estágio inicial. Caso decida efetivamente por uma delação, ele precisará apresentar de forma mais detalhada uma lista dos assuntos que irá abordar. A negociação do acordo só é oficializada com a assinatura de um termo de confidencialidade sobre a colaboração premiada.

A delação teria que ser homologada pelo ministro do STF André Mendonça, relator do caso.

Trechos do celular de Vorcaro que vieram a público até o momento já mostraram que ele mantinha relação com ministros do STF e vários políticos do Congresso Nacional, o que indica um potencial explosivo para a sua colaboração.

Vorcaro foi preso na semana passada na terceira fase da Operação Compliance Zero, por ordem de André Mendonça. A PF pediu sua prisão após descobrir que ele tinha um grupo armado para ameaçar adversários, invadir sistemas de informática e obter documentos sigilosos de investigações, além de outras ações consideradas ilegais.

Logo após ser preso, ele manifestou irritação aos seus advogados e sinalizou que não desejava permanecer muito tempo encarcerado.