Política

Nova estratégia

Daniel Vorcaro muda equipe de defesa e sinaliza caminho de delação premiada

Mudança vem após a Segunda Turma do STF ter decidido, nesta sexta-feira, manter a prisão preventiva do empresário dono do Banco Master

Estadão Conteúdo

Aguirre Talento, Weslley Galzo e Fausto Macedo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS