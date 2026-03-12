Política

Banco Master
Notícia

Daniel Vorcaro fez sondagem com investigadores da PGR e da PF sobre delação premiada

Banqueiro reclamou com seus advogados logo após ter sido preso pela segunda vez e sinalizou não estar disposto a enfrentar um longo período de preventiva, de acordo com fontes que acompanham o caso

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS