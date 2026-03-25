Cunhado de Daniel Vorcaro troca equipe de advogados

Cunhado de Vorcaro seria operador financeiro do grupo. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

O cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel, trocou sua equipe de advogados. Ele também foi preso em 4 de março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.

Segundo o Estadão, o objetivo da troca de advogados seria abrir caminho à negociação de uma delação premiada. Vorcaro deve incluir o pastor em seu acordo de colaboração.

Em nota divulgada à imprensa, os advogados Maurício Campos e Juliano Brasileiro informaram que estavam deixando a defesa do pastor “por motivo de foro íntimo”. No texto, afirmam que Celso Vilardi passará a representar Zettel, profissional que já tem experiência em delações desde a Operação Lava-Jato.

Quem é Zettel

Pastor evangélico vinculado à Igreja Batista da Lagoinha e cunhado de Vorcaro, ele é apontado como o operador financeiro do grupo investigado. Conforme a apuração policial, teria atuado na operacionalização de pagamentos ilícitos, na estruturação de contratos simulados para lavagem de dinheiro e no financiamento das atividades de vigilância.