Política

Decisão do STF
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Cristiano Zanin nega ação que obrigaria Câmara dos Deputados a instalar CPI do Master

Ministro do Supremo Tribunal Federal alegou falta de elementos que comprovem comportamento omissivo do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB)

Zero Hora

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