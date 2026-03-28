CPI do INSS rejeita relatório que pedia indiciamento de Lulinha e mais de 200 pessoas

Deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) leu relatório na sexta-feira. Lula Marques / Agência Brasil

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS rejeitou, na madrugada deste sábado (28), o relatório final que sugeria o indiciamento de 216 pessoas, entre as quais Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula e também conhecido como Lulinha.

Lulinha foi alvo da CPI por suposta relação com Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, também alvo de pedido de indiciamento e apontado como um dos operadores centrais do esquema de fraudes que causou prejuízo de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, desviando dinheiro de beneficiários do INSS em falsos empréstimos.

O relatório do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) foi rejeitado por 19 votos a 12. Entre tensões e polêmicas, a sessão começou por volta das 9h30 de sexta-feira (27) e seguiu até a 1h deste sábado. Como o texto não foi aprovado, há risco de a comissão encerrar sem a conclusão da investigação, que durou sete meses.

O parecer também pedia o indiciamento do senador Weverton Rocha (PDT-MA), dos ex-ministros da Previdência Carlos Lupi, do PDT (governo Lula), e José Carlos Oliveira (governo Bolsonaro), além de Daniel Vorcaro, ex-dono do banco Master, que tinha operações de crédito consignado para beneficiários do INSS sob suspeita.

Gaspar ainda defendia a prisão preventiva de Lulinha em razão de "indícios concretos" de possibilidade de fuga do filho do presidente da República.

Parlamentares governistas propuseram que a CPI analisasse um relatório alternativo. O documento recomendava o indiciamento de 170 pessoas, entre os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Como Lulinha aparece na investigação

Durante a investigação, a Polícia Federal encontrou mensagens entre Antônio Carlos Camilo Antunes — o Careca do INSS — e a empresária Roberta Luchsinger, em que mencionam repasses para o "filho do rapaz", que a PF suspeita ser uma referência a Lulinha.

Além disso, a PF apreendeu um envelope com a empresária em que constava o nome do filho do presidente para receber uma encomenda ao cumprir um mandado de busca e apreensão. Roberta é amiga de Lulinha e também mantinha negócios com o Careca e outras pessoas ligadas a ele. A empresária nega irregularidades.

A empresa de Roberta (RL Consultoria) recebeu R$ 1,5 milhão (em cinco parcelas de R$ 300 mil) da empresa do Careca (Brasília Consultoria). Os pagamentos mensais seriam, segundo apuração preliminar, pagamentos para Lulinha.

Em diálogos interceptados pela PF em dezembro do ano passado, Roberta alerta o Careca sobre a apreensão do envelope com o nome de Lulinha e o orienta a "sumir" com aparelhos celulares.

Segundo o depoimento de uma testemunha, a relação financeira não visava as fraudes no INSS diretamente, mas, sim, o tráfico de influência. Lulinha teria sido acionado para fazer lobby junto ao Ministério da Saúde em favor da empresa World Cannabis (do Careca).

Fraude no INSS

De acordo com a investigação, segurados do INSS eram registrados, de forma irregular e sem o conhecimento deles, em associações de aposentados. Com isso, havia descontos mensais nas aposentadorias e pensões. O dinheiro era direcionado a estas associações ou sindicatos.