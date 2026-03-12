CPI do INSS aprova convocação de Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro

Além de modelo, a gaúcha Martha Graeff é influenciadora e reside em Miami, nos Estados Unidos. Reprodução / Instagram: @@marthagraeff

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou nesta quinta-feira (12), por votação simbólica, as convocações de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e da modelo e blogueira Martha Graeff, ex-noiva do dono do Banco Master. A influenciadora reside em Miami, nos Estados Unidos.

O relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou que a convocação de Martha é necessária justamente pelo prévio "relacionamento com uma pessoa investigada". Segundo ele, a modelo "viveu situações" que interessam às apurações da CPI.

Gaspar mencionou conversas entre Martha e Vorcaro, enviadas pela PF ao colegiado, em que eles citam encontros entre o banqueiro e autoridades da política e da Justiça.

— Ninguém quer saber quem namora com quem. Nós queríamos saber primeiro a quem Vorcaro pagou propina. Não deixaram Vorcaro vir, então, nós temos que ir ao entorno dele para esclarecer. Quem achacou Vorcaro? Martha Graeff sabe — declarou o relator ao defender a convocação.

Também convocado, Fabiano Zettel foi preso em 4 de março na terceira fase da Operação Compliance Zero, assim como Vorcaro. Zettel é pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha e casado com a irmã do banqueiro.

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O empresário já foi sócio em empresas ligadas a Vorcaro, como a Super Empreendimentos — compradora de um imóvel de R$ 36 milhões apontado como uma espécie de centro de negociações e investimentos de Vorcaro em Brasília.