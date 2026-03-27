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CPI do INSS apresenta relatório final com pedido de indiciamento de Lulinha e mais de 200 pessoas

Comissão investiga fraude envolvendo a previdência e cita ainda Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de deputados e ex-ministros

Zero Hora

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