CPI do Crime Organizado convoca influenciadora que é ex-noiva de Daniel Vorcaro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), a convocação da influenciadora Martha Graeff, ex-noiva do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Além disso, a CPI rejeitou, em votação em destaque, pedido para ouvir o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
Também foram aprovadas as convocações do ex-governador de Mato Grosso Pedro Taques e de nomes ligados a empresas que passaram a concentrar o foco da apuração, como a Prime Aviation e a Fraction 024.
Muitas mensagens trocadas entre Martha e Vorcaro foram divulgadas na quebra de sigilo das conversas do dono do Banco Master. Nos diálogos, Vorcaro citava nome de autoridades das quais teria proximidade.
A influenciadora também tem depoimento marcado na CPI do INSS na próxima segunda-feira (23).
Empresária, modelo e influenciadora, a gaúcha Martha reside em Miami, nos Estados Unidos.