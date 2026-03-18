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CPI do Crime Organizado convoca influenciadora que é ex-noiva de Daniel Vorcaro

Comissão Parlamentar de Inquérito pretende ouvir a gaúcha Martha Graeff. Senadores rejeitaram pedido para chamar presidente do PL, Valdemar Costa Neto

Zero Hora

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