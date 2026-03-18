CPI do Crime Organizado convoca influenciadora que é ex-noiva de Daniel Vorcaro

A gaúcha Martha Graeff é influenciadora e modelo. Reprodução / Instagram: @@marthagraeff

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), a convocação da influenciadora Martha Graeff, ex-noiva do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Além disso, a CPI rejeitou, em votação em destaque, pedido para ouvir o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Também foram aprovadas as convocações do ex-governador de Mato Grosso Pedro Taques e de nomes ligados a empresas que passaram a concentrar o foco da apuração, como a Prime Aviation e a Fraction 024.

Muitas mensagens trocadas entre Martha e Vorcaro foram divulgadas na quebra de sigilo das conversas do dono do Banco Master. Nos diálogos, Vorcaro citava nome de autoridades das quais teria proximidade.

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A influenciadora também tem depoimento marcado na CPI do INSS na próxima segunda-feira (23).