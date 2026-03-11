CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilo de cunhado de Vorcaro e de Sicário

CPI do Crime Organizado aprovou quebra de sigilos e convocação de autoridades ao apurar o caso Master. Geraldo Magela / Agência Senado

Foram aprovados nesta quarta-feira (11) pela CPI do Crime Organizado 27 requerimentos, incluindo a quebra de sigilo fiscal, telefônico e telemático de Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Conforme o g1, o colegiado também decidiu pela quebra de sigilos e o envio de relatórios de inteligência financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de Luiz Philippi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, que morreu após tentativa de suicídio na prisão.

Ainda foi aprovado um requerimento que solicita ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator do caso Master, informações sobre a morte dele.

A CPI acatou a convocação de Marilson Roseno da Silva, suspeito de integrar A Turma, além Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, servidores do Banco Central e suspeitos de favorecer o Banco Master.