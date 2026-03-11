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CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilo de cunhado de Vorcaro e de Sicário

Colegiado ainda convocou autoridades a depor, como os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e o presidente do BC, Gabriel Galípolo

Zero Hora

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