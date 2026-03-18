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"Cortina de fumaça para legitimar ódio e preconceito", diz Erika Hilton sobre críticas após ser eleita presidente da Comissão dos Direitos da Mulher

Em entrevista ao programa "Timeline", parlamentar afirmou que a questão biológica não pode ser um impeditivo para que qualquer pessoa consiga ter condição de fazer um debate qualificado

Zero Hora

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