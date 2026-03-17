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Como foi a reunião que aproximou PT e PDT na busca por uma aliança ao governo do RS

Trabalhistas mantiveram pré-candidatura de Juliana Brizola e saíram otimistas com possibilidade de apoio petista. Parte da cúpula do PT resiste em abrir mão do nome de Edegar Pretto para a disputa

Fábio Schaffner

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