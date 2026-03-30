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Como fica o futuro político de Eduardo Leite após o PSD escolher Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência

Diante da decisão do partido, governador deve se dedicar à conclusão do mandato e a trabalhar para a eleição de seu sucessor

Fábio Schaffner

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