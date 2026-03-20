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Como é a cela de Daniel Vorcaro na superintendência da Polícia Federal

Apesar de estar no mesmo prédio, espaço ocupado pelo bancário é diferente do que abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro de novembro de 2025 a janeiro de 2026

Zero Hora

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