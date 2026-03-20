Como é a cela de Daniel Vorcaro na superintendência da Polícia Federal

Daniel Vorcaro foi preso em 4 de março. Secretaria da Administração Penitenciária de SP / Divulgação

Daniel Vorcaro foi transferido para uma cela na Superintendência da Polícia Federal (PF) na quinta-feira (19), que fica no mesmo prédio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou preso antes de ser enviado para a Papudinha.

A cela de Vorcaro, no entanto, não possui a mesma estrutura ofertada ao ex-presidente. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o espaço destinado ao bancário é uma cela comum, com cama, banheiro e cercada por grades.

Já a de Bolsonaro era equipada com banheiro, armários, televisão e frigobar, sem grades. O espaço é, por lei, reservado a autoridades, como ex-presidentes.

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Transferência de Vorcaro

Daniel Vorcaro, investigado por fraudes bilionárias envolvendo a venda de títulos de crédito falsos, estava preso desde o dia 6 de março na Penitenciária Federal em Brasília.

A transferência dele foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, após pedido da defesa sob o argumento de que o funcionamento do estabelecimento dificultava as conversas com o cliente e as eventuais negociações do acordo de delação premiada com os investigadores da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal.