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Com resistência de parte do PSD, Caiado tem desafio de unir partido na disputa presidencial

Palanques estaduais se dividem entre Lula, Flávio Bolsonaro e candidatura própria, agora representada pelo governador de Goiás

Fábio Schaffner

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