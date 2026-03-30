Com PPP, governo do RS quer elevar altura do Centro Administrativo e construir novos prédios no entorno

Projeto de como ficará o Centro Administrativo após obras. Divulgação / Ascom Serg

O governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (30), o plano de ampliar o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, com a elevação da altura dos seus dois tradicionais edifícios principais e a construção de mais seis prédios no entorno. As obras fazem parte do desenho de uma parceria público-privada (PPP) que busca repassar a gestão do Centro Administrativo para a iniciativa privada pelos próximos 30 anos.

O anúncio foi parte do que o governo chamou de Dia D das PPPs — com atualização das parcerias já realizadas e anúncio de novas medidas (veja abaixo).

O objetivo é substituir as centenas de contratos atualmente existentes para manutenção e serviços do Caff por uma única PPP que deixe com um ente privado todas as responsabilidades de gestão. O governo estima desembolsar R$ 1,3 bilhão nas obras de ampliação e construção, além de outros R$ 6,7 milhões por mês para a operação dos serviços envolvidos.

A PPP prevê que a concessionária vencedora, além das obras, realize reformas, zeladoria, gestão e manutenção do complexo do Caff. O cronograma divulgado pelo governo do Estado prevê o lançamento do edital em julho deste ano, com o vencedor sendo anunciado em outubro e assinando o contrato em dezembro. As obras, pela proposta do governo do Estado, serão realizadas em até seis anos, isto é, até o fim de 2032.

Prédio icônico mais alto

Os dois edifícios curvos do Caff, hoje com 21 andares, ganharão mais nove pisos. O projeto original, da década de 1970, previa que a construção teria 30 andares e cerca de 110 metros de altura.

Projeto original do Caff previa construção mais alta. Reprodução / Ver Descrição

No entorno, será erguido um prédio novo específico para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

— Só com os nove andares a mais a gente já está prevendo aumentar pelo menos mais 35 mil postos de trabalho. A gente vai atender as demandas que existem, as pessoas que hoje estão em home office e para as quais existe uma demanda de retorno ao presencial. Além disso, nós ainda vamos retrofitar todo o prédio do Daer e vamos construir o prédio que será da Procuradoria-Geral do Estado. Tem prédios adjacentes que vão ser montados, não só prédios-garagens, mas prédios para acomodar os serviços públicos — disse Danielle Calazans, titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Entre as mudanças previstas está a mudança de finalidade do tradicional prédio da Seduc, que sofreu danos na enchente de 2024 e, desde então, segue desocupado.

Projeção de economia

Apesar do expressivo valor que a PPP terá para os cofres do Estado, a secretária de Planejamento diz que o projeto vai gerar economia para a administração estadual. Entre as razões para esta previsão está a redução dos gastos com aluguel de espaços.

— O investimento está previsto, mas você tem que considerar que já no primeiro ano a gente tem a possibilidade da fusão dos contratos de administração. Hoje o custo é muito alto, porque cada prédio que compõe aquela estrutura tem o seu próprio contrato de manutenção. A gente imagina é que já no primeiro ano a gente consegue quase empatar em relação aos custos que temos hoje. E vamos ganhar no longo prazo — projetou Calazans.

Em termos urbanísticos, a proposta é retirar as cercas existentes e ampliar a integração desta área administrativa com o restante do bairro. Um dos novos edifícios construídos será destinado à ocupação da iniciativa privada.

— A intenção, mais do que requalificar o Caff, é trazer vida para a região. A gente viu, com a descida do Mineirinho, o quanto é importante aquela área, o quanto ela tem que ser integrada — acrescentou Calazans.

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Anúncio de PPPs

Durante o ato, no Palácio Piratini, o governo anunciou a estruturação de uma PPP para a concessão do serviço de água e esgoto nos municípios não atendidos pela Corsan/Aegea.

No mesmo ato, o governo confirmou o envio, à Assembleia Legislativa, do projeto de lei para concessão da Loteria estadual (Lotergs) à iniciativa privada. Das quatro modalidades de apostas previstas na retomada a Lotergs, uma delas, a que previa a autorização para funcionamento estadual de casas de apostas esportivas, as bets, foi excluída dos planos do governo do Estado, após repercussão negativa.

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Manutenção de escolas

Com objetivo de que os diretores de escolas estaduais foquem a sua atenção em questões pedagógicas, o governo lançou uma PPP que busca repassar para empresas a responsabilidade pelas obras e manutenções em 98 instituições de ensino do Estado.

As empresas que vencerem a licitação ficarão responsáveis pela manutenção preventiva, pela reposição de mobiliário e de equipamentos, e pela prestação de serviços de segurança, limpeza, controle de pragas, manejo de resíduos sólidos e jardinagem.

— A ideia central é liberar os diretores, as equipes diretivas, para que possam se concentrar no trabalho pedagógico. Hoje, muito do tempo da administração é tomada com merendeira, com infiltrações na escola, uma série de coisas. Quando você terceiriza essa parte, a equipe diretiva fica focada apenas na responsabilidade de aprendizagem. Essa é a grande ideia da PPP — disse Raquel Teixeira, secretária estadual da Educação.

A PPP prevê um investimento por parte do Estado de até R$ 2,6 bilhões ao longo de 25 anos. Por conta deste custo, o governo do Estado selecionou 98 instituições em áreas de vulnerabilidade social dentre as 2,3 mil escolas estaduais existentes. Proporcionalmente, a PPP busca resolver integralmente a situação de cerca de 4,2% das escolas estaduais.

— Não dá para fazer neste momento uma PPP para todas as escolas. Então, estamos selecionando as escolas que precisam de uma atenção especial — afirmou o secretário da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, em entrevista à Rádio Gaúcha.

As 98 escolas escolhidas estão localizadas em 15 municípios e distribuídas em três lotes — que podem ficar sob responsabilidade de uma, duas ou três empresas vencedoras do leilão, a depender de quem fará as melhores propostas mais vantajosas economicamente para o Estado.

O leilão da PPP lançada nesta segunda está previsto para ser realizado em junho de 2026 e quem vencer a disputa assinará o contrato em outubro de 2026.

Escolas em 15 cidades: