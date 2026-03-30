Política

Cartão-postal
Notícia

Com PPP, governo do RS quer elevar altura do Centro Administrativo e construir novos prédios no entorno

Parceria deixará espaço sob cuidado de uma empresa privada pelos próximos 30 anos. Piratini fez outros anúncios em ato chamado de "Dia D das PPPs"

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS