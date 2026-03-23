Cláudio Castro renuncia ao governo do Rio em meio a julgamento do TSE que pode torná-lo inelegível

Castro abriu mão do mandato em anúncio realizado no Palácio Guanabara. Governo do Rio de Janeiro / Divulgação

Cláudio Castro (PL) renunciou ao cargo de governador do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (23). A decisão acontece na véspera de julgamento, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode tornar Castro inelegível por oito anos.

O anúncio foi realizado em ato no Palácio Guanabara, neste final de tarde. O evento, que já estava marcado, teve a presença de aliados políticos de Castro. Em coletiva, ele destacou as realizações e anunciou sua pré-candidatura ao Senado.

Sem vice para assumir (Thiago Pampolha deixou o cargo em maio de 2025 para assumir como conselheiro no Tribunal de Contas do RJ), o desembargador Ricardo Couto toma posse interinamente. A Assembleia Legislativa do RJ deverá eleger um novo governador interino em até 30 dias.

Julgamento suspenso

O julgamento de Cláudio Castro foi suspenso em novembro de 2025, após o ministro Antônio Carlos Ferreira, do TSE, pedir vista do processo (mais tempo para analisar o caso).

A ministra relatora, Isabel Galloti, já havia votado pela inelegibilidade e cassação do mandato de Castro.