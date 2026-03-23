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Cláudio Castro renuncia ao governo do Rio em meio a julgamento do TSE que pode torná-lo inelegível

O julgamento do governador foi suspenso em novembro de 2025, após o ministro Antônio Carlos Ferreira pedir vista do processo

Zero Hora

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