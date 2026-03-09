Caso Master: senador obtém assinaturas para abrir CPI contra Moraes e Toffoli 

Alexandre de Moraes e Dias Toffoli seriam próximos ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Gustavo Moreno / STF

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) disse que reuniu, nesta segunda-feira (9), o número mínimo de assinaturas para protocolar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no escândalo do Banco Master.

Horas depois, em uma postagem nas redes sociais, o senador relatou que já alcançou 35 assinaturas.

Em outra postagem, o senador, que também é relator da CPI do Crime Organizado, afirmou que o objetivo é garantir que todos estejam sujeitos às mesmas regras e reforçar princípios como independência e imparcialidade do Poder Judiciário. “Sem condenações prévias e com responsabilidade é preciso garantir que todos estão sujeitos à mesma lei”, escreveu o senador.

Mensagens obtidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro mostram que ele mantinha conversas com Moraes. O Estadão mostrou a ligação de um empreendimento de familiares de Dias Toffoli com fundos ligados ao Master, de Vorcaro.

O senador diz que continuará a coleta dos apoios para protocolar o pedido quando tiver um "número mais seguro".

— Sem condenação antecipada, mas com muita firmeza, vamos realizar uma investigação absolutamente necessária para resgatar a confiança dos brasileiros nas instituições — disse Vieira.

— O Brasil só será uma verdadeira República democrática quando todos estiverem submetidos ao mesmo rigor da lei — completou.

A oposição no Senado Federal é quem move a linha de frente contra os dois ministros do Supremo. Apesar disso, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, só assinou o requerimento depois que os 27 apoiamentos mínimos já haviam sido obtidos. Ele vinha sendo cobrado, sobretudo nas redes sociais, para que prestasse seu apoio ao requerimento.

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Impeachment contra ministros

Ainda nesta segunda-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) protocolou o pedido de impeachment contra Moraes, sendo este o décimo pedido protocolado no Senado apenas neste ano.

Moraes já foi alvo de um desses requerimentos, baseado na revelação do jornal O Globo sobre a existência de um contrato de R$ 129 milhões entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barci, mulher de Alexandre de Moraes.

Na terça-feira deverá haver o décimo primeiro, protocolado pelo líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB).

Os outros oito pedidos já protocolados no período pedem o impeachment de Dias Toffoli, também com acusações sobre a proximidade do ministro e o banco de Vorcaro.

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Segundo a lei brasileira, os pedidos de impeachments de ministros são analisados pelo Senado. Cabe ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), determinar a abertura ou não do processo.

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

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Outras mensagens mostram que Vorcaro consultou Moraes sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres, em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da J&F, fosse "bloqueado" do evento, e Vorcaro levou o tema à organização do fórum.