Caso Henry Borel: julgamento é adiado após defesa de Jairinho abandonar plenário

Jairinho ao chegar na sessão desta segunda-feira. Julgamento da morte de Henry Borel foi adiado para junho. Tomaz Silva / Agência Brasil

O julgamento da mãe e do padrasto do menino Henry Borel, assassinado em 2021, foi adiado após a defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, abandonar o júri na manhã desta segunda-feira (23). Este foi o primeiro dia do julgamento do caso.

De acordo com o g1, a sessão começou por volta das 10h35min, com o sorteio dos jurados e a leitura da denúncia contra Monique Medeiros e Jairinho. Seis mulheres e um homem foram selecionados para compor o júri.

O abandono pela defesa se deu na sequência. Os advogados pediram o adiamento, alegando problemas com as provas. O pedido, no entanto, foi negado. Com a rejeição, os cinco defensores de Jairinho manifestaram o desejo de abandonar o júri, o que, na prática, inviabilizaria o julgamento — uma vez que um réu não pode ficar sem defesa. Com a manobra, os jurados foram dispensados e a sessão foi adiada para 22 de junho.

Relembre o caso

Henry, então com quatro anos, morreu na madrugada de 8 de março de 2021 no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O menino chegou a ser levado a um hospital, onde o casal alegou que a criança teria sofrido um acidente doméstico.

No entanto, o laudo da necropsia do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que Henry sofreu 23 lesões por ação violenta, incluindo laceração hepática e hemorragia interna. As investigações da Polícia Civil concluíram que Henry era vítima de rotinas de tortura praticadas pelo padrasto e que a mãe tinha conhecimento das agressões.

Prisão

Os réus foram presos em abril de 2021 e denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Jairinho responde por homicídio qualificado e Monique, por homicídio por omissão de socorro.

A denúncia aponta que no dia do crime, o ex-vereador, "com vontade livre e de forma consciente, mediante ação contundente exercida contra a vítima, causou-lhe lesões corporais que foram a causa única de sua morte, tendo a mãe se omitido de sua responsabilidade".