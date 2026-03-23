Caso Henry Borel: julgamento da mãe e do padrasto começa nesta segunda-feira

Garoto foi morto aos quatro anos. TV Globo / Reprodução

Após cinco anos, começou nesta segunda-feira (23), no 2º Tribunal do Júri, o julgamento do caso Henry Borel. Os réus, Monique Medeiros, mãe da vítima, e Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, vão ser julgados pelo Tribunal do Júri, acusados da morte do menino.

Henry, então com quatro anos, morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros e o padastro, Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

O menino chegou a ser levado a um hospital na Barra da Tijuca, onde o casal alegou que a criança teria sofrido um acidente doméstico.

No entanto, o laudo da necropsia do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que Henry sofreu 23 lesões por ação violenta, incluindo laceração hepática e hemorragia interna.

As investigações da Polícia Civil concluíram que Henry era vítima de rotinas de tortura praticadas pelo padrasto e que a mãe tinha conhecimento das agressões.

Primeiro, serão ouvidas as testemunhas de acusação, seguidas pelas de defesa — são 26 no total. Depois, os acusados serão interrogados. Em seguida acontecem os debates: o MP faz a acusação em até duas horas e meia, e as defesas falam em seguida com o mesmo tempo. Depois, pode haver réplica da acusação e a tréplica das defesas, ambas com duas horas de duração.

Os jurados respondem a quesitos claros sobre materialidade e autoria, formulados de forma distinta quando há mais de um acusado. A decisão é por maioria. Concluída a votação, a juíza profere a sentença.

Prisão

Os réus foram presos em abril de 2021 e denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Jairinho responde por homicídio qualificado e Monique por homicídio por omissão de socorro.

A denúncia aponta que no dia do crime, Jairo Santos Júnior, com vontade livre e de forma consciente, mediante ação contundente exercida contra a vítima, causou-lhe lesões corporais que foram a causa única de sua morte, tendo a mãe se omitido de sua responsabilidade.

De acordo com o MP, em outras três ocasiões, no mês de fevereiro de 2021, Jairinho submeteu Henry a sofrimento físico e mental com emprego de violência.

Quem é Jairinho

Jairo Souza Santos Júnior é de uma família tradicional de Bangu, na zona oeste da capital fluminense. O pai era coronel da Polícia Militar e foi deputado estadual por quatro mandatos seguidos.

Com a repercussão do caso, Dr. Jairinho, como era conhecido, teve o mandato cassado pelo plenário da Câmara de Vereadores do Rio, em 30 de junho de 2021. A votação foi presencial e por meio de videoconferência. Dos 50 vereadores, 49 votaram pela cassação do mandato do parlamentar. A Câmara do Rio é composta por 51 vereadores.

A defesa de Dr. Jairinho recorreu da decisão da cassação, tentando reaver o mandato parlamentar. No dia 6 de junho de 2024, em decisão unânime, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio negou recurso da defesa.