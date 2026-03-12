Caso Banco Master: entenda como será o julgamento do STF que pode suspender a prisão de Daniel Vorcaro

Empresário está preso desde 4 de março. Banco Master / Divulgação

O futuro de Daniel Vorcaro, pivô da crise do Banco Master, será decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir desta sexta-feira (13). Os ministros do colegiado votarão pela manutenção ou não da prisão preventiva do banqueiro, determinada pelo ministro André Mendonça no dia 4 de março.

Vorcaro é investigado por comandar uma fraude de mais de R$ 50 bilhões no sistema financeiro. As conexões do banqueiro com personalidades da política e da economia alertam Brasília, em razão do eventual envolvimento de políticos e empresários no esquema.

Como vai ser o julgamento

A votação vai acontecer no plenário virtual, mecanismo que permite o julgamento colegiado de processos e incidentes por meio eletrônico.

Quem vai julgar

A Segunda Turma é composta por cinco ministros, mas somente quatro vão participar do julgamento. Isso acontece porque Dias Toffoli se declarou suspeito para tratar do caso.

Dessa forma, a prisão de Vorcaro será analisada pelos ministros:

Gilmar Mendes , presidente do colegiado

, presidente do colegiado André Mendonça , relator do caso

, relator do caso Luiz Fux

Nunes Marques

Eventual empate

Como apenas quatro votos serão computados, é possível haver empate. Nesse caso, o Regimento Interno do Supremo determina que vale a decisão mais favorável ao investigado — ou seja, a libertação de Vorcaro.

Possível delação

Daniel Vorcaro teria feito uma sondagem inicial com investigadores da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal (PF) sobre a possibilidade de fazer um acordo de delação premiada. O estágio das tratativas é considerado inicial e ainda não houve, por exemplo, a assinatura de um termo de confidencialidade, que formaliza uma negociação desse tipo.

O empresário teria reclamado com seus advogados logo após ter sido preso, sinalizando não estar disposto a enfrentar um longo período de prisão.

Em nota, os advogados de Vorcaro negaram que ele esteja negociando uma delação premiada e disseram que a informação tem o único objetivo de prejudicar o exercício da defesa.

CPIs

Nesta quinta-feira (12), o ministro Cristiano Zanin negou o pedido do deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que obrigaria a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar o Banco Master. Zanin afirmou que há falhas processuais no pedido.

O parlamentar argumentou que haveria "resistência pessoal" do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), à instalação da CPI. Para Zanin, o deputado autor do pedido não apresentou provas suficientes para demonstrar a acusação.

"(...) há deficiências relevantes na instrução do mandado de segurança que sequer permitem aferir, neste momento e de plano, omissão ou 'resistência pessoal' da autoridade, como narrado na inicial", justificou Zanin.

Na decisão, Zanin esclarece que nada impede que a CPI seja instaurada na Câmara, desde que os requisitos necessários para tal sejam atendidos.

Leia Mais Zanin é sorteado novo relator de ação que cobra instalação da CPI do Banco Master após Toffoli se declarar suspeito

Já a CPI do INSS, composta por senadores e deputados, aprovou as convocações de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e da modelo e blogueira Martha Graeff, ex-noiva do dono do Banco Master, para depoimento. As datas para o comparecimento de ambos na comissão ainda serão agendadas.

Os parlamentares integrantes da comissão afirmaram que a convocação de Martha é necessária justamente pelo prévio "relacionamento com uma pessoa investigada" e que a modelo "viveu situações" que interessam às apurações da CPI.