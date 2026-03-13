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Caso Banco Master: como repercutiu a decisão do STF que manteve a prisão de Daniel Vorcaro

Ministro André Mendonça afirmou, em seu voto, que banqueiro integra organização criminosa armada que se apresenta como "perigosa ameaça"

Zero Hora

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