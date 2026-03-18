Política

Em Brasília

Cármen Lúcia relata ter recebido ameaça de bomba antes de palestra

O STF disse não ter atualizações sobre o caso, e a Polícia Judicial da Corte foi procurada, mas não se pronunciou sobre o caso

Estadão Conteúdo

Pedro Penteado

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS