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Câmara dos Deputados aprova uso imediato de tornozeleira eletrônica por agressor de mulher que permaneça em risco

Medida poderá ser aplicada ainda pelo delegado de polícia em localidades que não são sede de comarca, ou seja, que não têm juiz no local

Zero Hora

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