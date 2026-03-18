Câmara aprova projeto que acaba com chocolate amargo e meio amargo; entenda

Produto com ao menos 35% de sólidos totais de cacau passa a ser chamado de chocolate, sem acréscimo de amargo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da terça-feira (17), projeto de lei (PL) que define percentual mínimo de cacau nos chocolates e a obrigatoriedade de esses índices estarem no rótulo dos produtos.

A matéria volta ao Senado, já que sofreu modificações na Câmara. Entre elas, o fim da denominação chocolate amargo e meio amargo. Tendo ao menos 35% de sólidos totais de cacau o produto passa a ser chamado de chocolate — sem o acréscimo do amargo.

Conforme o texto, o mínimo de cacau em cada tipo de chocolate deverá respeitar os seguintes percentuais:

chocolate em pó : 32% de sólidos totais de cacau

: 32% de sólidos totais de cacau chocolate intenso: 35% de sólidos totais de cacau, dos quais ao menos 18% devem ser de manteiga e 14%, isentos de gordura

35% de sólidos totais de cacau, dos quais ao menos 18% devem ser de manteiga e 14%, isentos de gordura chocolate ao leite: 25% de sólidos totais de cacau e mínimo de 14% de sólidos totais de leite ou seus derivados

25% de sólidos totais de cacau e mínimo de 14% de sólidos totais de leite ou seus derivados chocolate branco: 20% de manteiga de cacau e o mínimo de 14% de sólidos totais de leite

Por sólidos totais de cacau, entende-se "a soma da manteiga de cacau e dos sólidos secos desengordurados, obtidos exclusivamente da transformação das amêndoas de cacau limpas, fermentadas, secas e descascadas".

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Segundo o relator, deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), a mudança na nomenclatura foi feita “para comunicar de forma mais precisa e alinhar às expectativas do consumidor a definição de chocolate com concentração mais elevada de cacau”.

“A proposição, além de refletir preocupação legítima com a adequada informação ao consumidor, contribui para harmonizar a legislação brasileira com os padrões internacionais de produção e de comercialização de chocolates e produtos derivados. Tem ainda o mérito de impulsionar as cadeias produtivas regionais, contribuindo para o crescimento equilibrado e para a soberania econômica nacional”, destacou o relator.