Política

Mudança na nomenclatura
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Câmara aprova projeto que acaba com chocolate amargo e meio amargo; entenda

Proposta estabelece percentual mínimo de cacau e a obrigatoriedade desse índice estar no rótulo dos produtos. Texto segue para o Senado

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS