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Câmara aprova licença para servidoras vítimas de violência doméstica em Porto Alegre

Afastamento poderá ser de até 15 dias consecutivos, sem prejuízo salarial, mediante comprovação da situação de violência. Período poderá ser prorrogado conforme complexidade do caso

Júlia Ozorio

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