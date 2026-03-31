Política

Dança das cadeiras

Bruno Moretti é o novo ministro do Planejamento e Orçamento

Secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil assume o cargo deixado por Simone Tebet, que vai disputar uma das vagas ao Senado por SP

Estadão Conteúdo

Gabriel de Sousa, Gabriel Hirabahasi e Mateus Maia

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS