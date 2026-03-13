Bolsonaro volta a passar mal na prisão e é levado ao hospital, segundo Flávio

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão na Papudinha, em Brasília. EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, teria passado mal novamente, necessitando de atendimento médico. A informação foi divulgada pelo filho Flávio em seu perfil na rede social X.

"Acabo de receber a notícia de que meu pai Jair Bolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez... Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave", escreveu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Conforme o g1, o ex-presidente chegou ao hospital DF Star, em Brasília (DF), por volta das 8h50min. Ele foi levado à instituição em uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

O médico cardiologista de Bolsonaro, Brasil Caiado, disse ao portal que a suspeita é de que se trate de uma pneumonia. Já a rádio CBN afirmou, citando fontes do governo, que o ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia, infecção pulmonar inflamatória que afeta simultaneamente os brônquios. Nenhum dos diagnósticos foi confirmado até o momento.

Bolsonaro já havia sido atendido no mesmo hospital em 6 de janeiro, quando caiu e bateu a cabeça enquanto estava detido na Superintendência da Polícia Federal. Na época, ele teve um leve traumatismo craniano após a queda, quando levantou da cama e tentou caminhar. Caiado afirmou que o episódio pode ter sido resultado de quadros de desorientação causados pela interação entre diferentes medicamentos.

O ex-presidente tem problemas recorrentes de saúde e internações hospitalares desde que sofreu uma facada no abdômen durante um evento de campanha, em 2018. Ele já teve de passar por diversas cirurgias e costuma ter crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos.

Visita cancelada

No início desta semana, a defesa de Bolsonaro pediu autorização para a visita do assessor do governo dos Estados Unidos, Darren Beattie, que seria realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17), datas em que o assessor estaria em visita oficial ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada.

Moraes autorizou na terça (10), mas determinou que o encontro deveria ocorrer na quarta-feira (18). Após a designação da data, a defesa de Bolsonaro voltou a pedir que a liberação ocorresse nas datas sugeridas.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.