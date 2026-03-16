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Bolsonaro tem "recuperação da função renal", mas sem previsão de alta da UTI, segundo boletim médico 

Ex-presidente foi internado no DF Star na sexta-feira, em razão de "pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração"

Zero Hora

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