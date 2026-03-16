Bolsonaro tem "recuperação da função renal", mas sem previsão de alta da UTI, segundo boletim médico 

O ex-presidente apresentou "melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas", com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios. As informações são do boletim médico divulgado no fim da manhã desta segunda-feira (16).
Apesar de apresentar melhor, o ex-presidente não tem previsão de deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ir para o quarto, conforme o boletim.
Bolsonaro está internado na UTI do DF Star desde sexta-feira (13), após registrar febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Segundo o boletim, ele apresenta pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.
O ex-presidente foi preso preventivamente em 22 de novembro do ano passado. Em 15 de janeiro foi transferido para a Papudinha, onde segue cumprindo pena.
Nota do DF Star
Brasília, 16 de março de 2026 - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 hrs, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento. Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral
Dr. Leandro Echenique - Cardiologista
Dr. Brasil Caiado - Cardiologista
Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral
Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral