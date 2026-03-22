Bolsonaro segue estável na UTI, mas sem previsão de alta, diz boletim 

Bolsonaro está internado desde o último dia 13. Sergio Lima / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve quadro estável, afebril e sem intercorrências nas últimas 24 horas, conforme novo boletim divulgado pelo Hospital DF Star neste domingo (22). Ele está internado desde o dia 13 em Brasília tratando uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

Bolsonaro segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, não há previsão de alta, conforme o boletim assinado por cinco médicos (leia a íntegra).

Cumprimento de pena

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e atualmente cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.

O que é broncopneumonia?

A broncopneumonia é uma infecção no pulmão que pode ser causada por diferentes microrganismos, como bactérias, fungos e vírus. A broncopneumonia seria como um subtipo de pneumonia.

Segundo a pneumologista Caroline Freiesleben, do Hospital São Lucas da da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em Porto Alegre, o termo "bilateral" significa que a doença acometeu os dois pulmões. E "aspirativa" quer dizer que decorreu da aspiração de algum conteúdo, como vômito ou secreção.

Leia a íntegra do boletim

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Nas últimas 24 horas, manteve-se estável clinicamente, afebril e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral Dr. Leandro Echenique - Cardiologista Dr. Brasil Caiado - Cardiologista Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral"