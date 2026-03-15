Bolsonaro segue estável na UTI e sem previsão de alta, diz boletim médico

Pneumonia de Bolsonaro foi causada por episódio de broncoaspiração. EVARISTO SA / AFP

Jair Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Hospital DF Star, em Brasília, para tratamento de uma pneumonia bacteriana bilateral. De acordo com boletim médico divulgado na manhã deste domingo (15), o quadro clínico do político apresentou estabilidade e melhora da função renal, mas exames recentes apontaram nova elevação de marcadores inflamatórios no sangue. Também não há previsão de alta da UTI neste momento.

Por causa dessa alteração dos marcadores, a equipe médica decidiu "ampliar a cobertura de antibióticos". O boletim informa, ainda, que Bolsonaro permanece com suporte clínico intensivo, além de reforço na fisioterapia respiratória e motora durante a internação.

Jair Bolsonaro está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) desde a manhã de sexta-feira (13), após passar mal na Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente chegou ao hospital com dificuldades respiratórias. A pneumonia foi causada por um episódio de broncoaspiração, quando secreções ou conteúdo do estômago são aspirados para as vias respiratórias.

Leia o boletim na íntegra:

"Brasília, 15 de março de 2026 - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Em decorrência destas alterações, houve necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos. Segue com suporte clínico intensivo e com intensificação da fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento."