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Pneumonia bacteriana
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Bolsonaro segue estável na UTI e sem previsão de alta, diz boletim médico

Ex-presidente está internado desde sexta-feira, quando passou mal após passar mal Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado

Isadora Terra

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