Bolsonaro recebe alta do hospital e segue para prisão domiciliar

Bolsonaro foi visto chegando em sua casa em Brasília no final da manhã desta sexta-feira. Vinicius Schmidt / Metropoles/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital DF Star nesta sexta-feira (27) após concluir o tratamento de uma broncopneumonia. Ele segue para prisão domiciliar, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes na última terça-feira (24). Bolsonaro deixou o hospital por volta das 10h.

O ex-presidente havia sido internado em 13 de março após passar mal em sua cela no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, e ficou internado na UTI por 10 dias, com quadro de febre alta e queda na saturação de oxigênio. Bolsonaro foi transferido para o quarto na segunda-feira (23).

O último boletim, divulgado na quinta-feira (26), dizia que Bolsonaro estava sem sinais de infecção aguda e com boa evolução clínica.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe. Ele estava detido em regime fechado desde novembro do ano passado, quando foi preso de forma preventiva após tentar romper a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro de solda enquanto estava em prisão domiciliar.

Prisão domiciliar

Na última terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu a Bolsonaro prisão domiciliar humanitária por 90 dias para se recuperar integralmente da broncopneumonia. Depois, Moraes reavaliará os requisitos para permanência do ex-presidente em casa.

O magistrado determinou condições e medidas cautelares para a mudança de regime, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, "com área de inclusão do monitoramento limitando-se ao endereço residencial do sentenciado". Ele segue proibido de usar smartphones, computadores e aparelhos similares e de usar redes sociais.