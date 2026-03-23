Bolsonaro recebe alta da UTI e é transferido para quarto de hospital

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista. Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi confirmada pelo médico de Bolsonaro, Brasil Caiado. O ex-presidente foi hospitalizado no último dia 13, para tratar de uma broncopneumonia bacteriana bilateral.

O boletim médico, divulgado na manhã desta segunda-feira (23), destacava que Bolsonaro estava clinicamente estável e com evolução favorável. O documento previa alta da UTI em 24 horas.

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O ex-presidente passou mal em sua cela no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em 13 de março, e foi internado na UTI ao chegar ao hospital, com quadro de febre alta e queda na saturação de oxigênio.

PGR se manifesta a favor da prisão domiciliar

A pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável à concessão de prisão domiciliar para Bolsonaro.

"A evolução clínica do ex-presidente, nos termos como exposto pela equipe médica que o atendeu no último incidente, recomenda a flexibilização do regime, em linha com o que admite o Supremo Tribunal em circunstâncias análogas", afirmou o procurador-geral, Paulo Gonet, na manifestação.

A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, que já negou sucessivos pedidos de prisão domiciliar do ex-presidente, sob a justificativa de que as instalações que abrigam Bolsonaro tiveram a estrutura reforçada para proporcionar a assistência médica adequada ao apenado.

Leia a íntegra da nota da PGR

Cumprimento de pena

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e atualmente cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local, conhecido como Papudinha, é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes