Bolsonaro pede autorização de Alexandre de Moraes para receber visita de assessor de Trump

Bolsonaro quer receber visita de Darren Beattie. Pablo Porciuncula/AFP / Departamento de Estado dos Estados Unidos/Reprodução

Preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhou solicitação ao Supremo Tribunal Federal (STF) para receber a visita de Darren Beattie na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Beattie é assessor sênior dos Estados Unidos. No governo de Donald Trump, ele é responsável por tratar de políticas que envolvem interesses norte-americanos ligados ao Brasil.

O pedido de visita será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso da trama golpista no STF. Na solicitação encaminhado ao magistrado, a defesa de Bolsonaro pede que o encontro ocorra na tarde do dia 16 de março ou manhã do dia 17.

"O visitante cumprirá agenda oficial no Brasil e estará em Brasília por curto período, circunstância que acaba por inviabilizar a realização da visita nas datas ordinárias atualmente previstas para visitação (quartas-feiras e sábados)", alega a defesa do ex-presidente, segundo o Estadão.

Crítico de Lula

Nomeado em fevereiro para o cargo, Darren Beattie é conhecido por expor opiniões contrárias ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o julgamento de Bolsonaro no STF, ele também publicou mensagens nas redes sociais com críticas ao ministro Alexandre de Moraes.

Condenação

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em setembro do ano passado por golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio. Ele foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.