Bolsonaro é internado na UTI para tratar broncopneumonia, diz boletim

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses no processo da trama golpista. Evaristo Sa / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou ser internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) para tratar de uma broncopneumonia bacteriana, afirmou o boletim médico do Hospital DF Star ao qual o g1 teve acesso nesta sexta-feira (13).

"Foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo", diz o boletim.

O ex-presidente chegou ao hospital por volta das 8h50min. Ele foi levado à instituição em uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) após apresentar febre alta, sudorese e calafrios. Ele também teria tido vômitos e falta de ar ao longo da noite.

Bolsonaro já havia sido atendido no mesmo hospital em 6 de janeiro, quando caiu e bateu a cabeça enquanto estava detido na Superintendência da Polícia Federal.

Na época, ele teve um leve traumatismo craniano após a queda, quando levantou da cama e tentou caminhar. Brasil Caiado, um dos médicos que o atendeu, afirmou que o episódio pode ter sido resultado de quadros de desorientação causados pela interação entre diferentes medicamentos.

O ex-presidente tem problemas recorrentes de saúde e internações hospitalares desde que sofreu uma facada no abdômen durante um evento de campanha, em 2018. Ele já teve de passar por diversas cirurgias e costuma ter crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos.

Cumprimento de pena

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e atualmente cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.