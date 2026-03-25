Bolsonaro deve ter alta na sexta-feira, diz médico 

Ex-presidente teve uma broncopneumonia bacteriana bilateral. Fernando Frazão / Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta na sexta-feira (27), um dia depois de terminar tratamento para pneumonia com antibiótico. Internado desde 13 de março, Bolsonaro teve "significativa melhora", segundo o médico Brasil Ramos Caiado.

— O raio-X de ontem (terça-feira) a noite nos deixou muito tranquilos. No início da internação, já havíamos estimado um período de mais ou menos 14 dias, pela nossa experiência em quadros semelhantes. Há ainda uma lesão residual no pulmão esquerdo, mas isso já era esperado — disse o cardiologista em entrevista a jornalistas.

Quando deixar o Hospital DF Star, em Brasília, Bolsonaro seguirá para casa, onde cumprirá pena em prisão domiciliar por 90 dias. A medida foi autorizada na terça-feira (24), pelo ministro Alexandre de Moraes. Conforme o médico, a moradia está sendo adaptada para receber o ex-presidente.

— O ambiente domiciliar está em preparação pela família. Já foi providenciada uma cama diferenciada por conta do refluxo — explicou o médico.

Bolsonaro esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da casa de saúde até segunda-feira (23) tratando de uma broncopneumonia bacteriana bilateral.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe. Ele estava detido em regime fechado desde novembro do ano passado, quando foi preso de forma preventiva após tentar romper a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro de solda enquanto estava em prisão domiciliar.

Decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes permitiu que o Bolsonaro cumprisse parte da pena em prisão domiciliar, atendendo a pedido da defesa do ex-presidente. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia se manifestado a favor da progressão de regime.

Durante esse período, Moraes afirma que Bolsonaro deve se limitar a permanecer dentro do endereço residencial e que os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan só poderão visitá-lo em horários pré-estabelecidos: às quartas-feiras e aos sábados, das 8h às 10h, 11h às 13h e 14h às 16h, mesmos horários permitidos na casa prisional onde estava preso.

Bolsonaro segue proibido de usar celular, telefone e outro meio de comunicação externa. Segundo a decisão, os visitantes autorizados passarão por vistoria prévia, "sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança".

Além disso, o ex-presidente fica proibido de utilizar redes sociais e gravar vídeos ou áudios, inclusive por intermédio de terceiros.

A visitação dos advogados seguirá as mesmas regras do estabelecimento prisional, conforme a decisão de Moraes. Ou seja, precisam acontecer sempre das 8h20min até as 18h, por 30 minutos, com agendamento prévio do Complexo Penitenciário do 19º Batalhão da Polícia Militar, que "continuará responsável pela segurança do local da prisão domiciliar".