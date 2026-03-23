Bolsonaro deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas, segundo boletim médico

Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star. Sergio Lima / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, deve receber alta nas próximas 24 horas "se mantiver evolução satisfatória". A informação consta no boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23).

Bolsonaro está hospitalizado desde o dia 13, tratando pneumonia bacteriana bilateral.

“Paciente permanece estável clinicamente, com evolução favorável e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas”, informou o boletim.

Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à concessão de prisão domiciliar.

"A evolução clínica do ex-presidente, nos termos como exposto pela equipe médica que o atendeu no último incidente, recomenda a flexibilização do regime, em linha com o que admite o Supremo Tribunal em circunstâncias análogas", afirmou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, na manifestação.





Cumprimento de pena

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e atualmente cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.

Após a internação, a defesa do ex-presidente realizou um novo pedido para que ele seja transferido ao regime de prisão domiciliar, em razão de seu estado de saúde.

"O pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário se fundamenta no pressuposto de que a manutenção do regime fechado exacerba a vulnerabilidade do ex-presidente. Aponta que o quadro clínico de multimorbidades graves expõe a sua integridade vital a risco iminente, sobretudo em face da possibilidade de novos, súbitos e graves episódios de mal-estar", segue Gonet.