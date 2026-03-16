Bolsonaro deixa a UTI e é transferido para unidade semi-intensiva, diz Michelle

Bolsonaro estava internado na UTI do DF Star desde sexta-feira (13). Pablo PORCIUNCULA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade semi-intensiva do hospital DF Star, segundo informado nesta segunda-feira (16) por sua esposa, Michelle Bolsonaro. A mudança de ala ocorre após melhora nos marcadores da infecção.

Em publicação no Instagram, a ex-primeira-dama afirmou que o avanço no quadro clínico permitiu a transferência. "Com a melhora dos marcadores da infecção, meu amor foi transferido para a unidade semi-intensiva", escreveu.

Ex-primeira-dama fez publicação nos stories. Reprodução / Instagram: @michellebolsonaro

Em boletim divulgado na manhã desta segunda, a equipe médica havia anunciado que Bolsonaro havia apresentado melhora clínica do quadro de "pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração". Mas a nota dizia que não havia previsão para que o ex-presidente deixasse a UTI.

"Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída", segundo o boletim.

Até o momento, o hospital não divulgou novo boletim confirmando a mudança de ala.

Jair Bolsonaro estava internado na UTI desde sexta-feira (13), quando foi levado ao DF Star após passar mal. Ele chegou ao hospital com febre, vômitos e baixa saturação de oxigênio.