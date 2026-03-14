Bolsonaro apresenta piora da função renal e do quadro inflamatório, segundo boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro está estável, mas apresentou uma piora no funcionamento dos rins e uma elevação dos indicadores de inflamação, de acordo com o novo boletim médico divulgado na manhã deste sábado (14) pelo Hospital DF Star, de Brasília.
O político está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) desde a manhã de sexta-feira (13), após passar mal na Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Ele trata uma pneumonia bacteriana bilateral causada por um episódio de broncoaspiração.
Conforme o boletim, ele "mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora". Ainda não há previsão de alta.
Leia o boletim na íntegra
Brasília, 14 de março de 2026 - O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.