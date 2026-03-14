Bolsonaro apresenta piora da função renal e do quadro inflamatório, segundo boletim médico

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília. Evaristo Sa / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro está estável, mas apresentou uma piora no funcionamento dos rins e uma elevação dos indicadores de inflamação, de acordo com o novo boletim médico divulgado na manhã deste sábado (14) pelo Hospital DF Star, de Brasília.

O político está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) desde a manhã de sexta-feira (13), após passar mal na Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Ele trata uma pneumonia bacteriana bilateral causada por um episódio de broncoaspiração.

Conforme o boletim, ele "mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora". Ainda não há previsão de alta.

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