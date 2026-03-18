Bolsonaro apresenta boa evolução clínica, mas segue sem previsão de alta

Bolsonaro segue sem previsão de alta, conforme boletim médico desta quarta-feira. Fernando Frazão / Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou boa evolução clínica, mas permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília. Ele segue sem previsão de alta, segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (18).

Bolsonaro está na UTI desde sexta-feira (13), após registrar febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Segundo o comunicado, ele apresenta pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

Mais cedo, em entrevista à imprensa, o médico do ex-presidente afirmou que a evolução dele está sendo lenta. Ele destacou principalmente um avanço positivo no pulmão direito, constatada por uma tomografia computadorizada.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Apresentou boa evolução clínica, com melhora parcial dos aspectos tomográficos e melhora importante dos marcadores inflamatórios. Tem programação de manter o tratamento com antibioticoterapia e segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", informa o boletim.