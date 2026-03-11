Política

STF
Notícia

Toffoli se declara suspeito para relatar ação que cobra instalação da CPI do Banco Master

Ministro alegou "motivo de foro íntimo" para não analisar pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS