Política

Caso Master

Após revelação de mensagens, defesa de Vorcaro cobra acesso a dados de celular do banqueiro para "análise independente"

Defesa de Vorcaro solicita acesso integral aos dados e imagens, após divulgação de conversas com o ministro Alexandre de Moraes, do STF

Estadão Conteúdo

Vinícius Valfré

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS